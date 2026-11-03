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Hindi News ›   Video ›   Himachal Pradesh ›   Rampur Bushahar News ›   Video: Mortal remains of late MLA Nandlal reach Rampur, Congress and BJP leaders pay tribute

वीडियो: दिवंगत विधायक नंदलाल की पार्थिव देह रामपुर पहुंची, कांग्रेस और भाजपा नेताओं ने दी श्रद्धाजंलि

Tue, 03 Nov 2026 05:48 PM IST
सुभाष चंद्र
Subhash Chandra सुभाष चंद्र
Updated Tue, 03 Nov 2026 05:48 PM IST
Video: Mortal remains of late MLA Nandlal reach Rampur, Congress and BJP leaders pay tribute
रामपुर बुशहर। दिवंगत विधायक नंदलाल की पार्थिव देह मंगलवार दोपहर बाद रामपुर परिधि गृह पहुंची। वहां पर कार्यकर्ताओं, पार्टी पदाधिकारी, भाजपा नेताओं और लोगों ने नंदलाल को श्रद्धाजंलि दी। परिधि गृह में श्रद्धाजंलि देने के बाद उनके शव को पैतृक गांव देवठी ले जाया गया। नंदलाल का बुधवार दोपहर को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा।
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