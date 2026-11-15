Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Rampur Bushahar News ›   Orchardist Om Prakash Negi stood first in lemon production

Rampur Bushahar News: नींबू उत्पादन में बागवान ओम प्रकाश नेगी रहे प्रथम

Sun, 15 Nov 2026 11:50 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sun, 15 Nov 2026 11:50 PM IST
विज्ञापन
Orchardist Om Prakash Negi stood first in lemon production
बागवानी विभाग की प्रदर्शनी में सनारसा पंचायत के बागवान ओम प्रकाश नेगी ने पाया पहला और दूसरा स्थ
उद्यान विभाग ने उत्कृष्ट उत्पादन के लिए किया सम्मानित
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
रामपुर बुशहर।
अंतरराष्ट्रीय लवी मेले में आयोजित फल प्रदर्शनी में सनारसा पंचायत के पाटी बसाहरा के प्रगतिशील बागवान ओम प्रकाश नेगी ने अपनी मेहनत और बागवानी के प्रति समर्पण का शानदार परिचय दिया है। उद्यान विभाग की ओर से आयोजित प्रदर्शनी में उन्होंने नींबू उत्पादन में प्रथम और कीवी उत्पादन में द्वितीय स्थान हासिल किया। उनकी इस उपलब्धि पर उद्यान विभाग ने उन्हें सम्मानित किया। ओम प्रकाश नेगी की इस सफलता ने क्षेत्र में बागवानी की संभावनाओं को एक बार फिर उजागर किया है। उन्होंने बेहतर उत्पादन और गुणवत्तापूर्ण फलों के दम पर प्रतियोगिता में अपनी पहचान बनाई। उनकी उपलब्धि से सनारसा पंचायत सहित आसपास के क्षेत्रों के बागवानों में खुशी का माहौल है। स्थानीय स्तर पर उनकी इस सफलता को अन्य बागवानों के लिए भी प्रेरणादायक माना जा रहा है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed