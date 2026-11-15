Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Rampur Bushahar News ›   Man injured after falling into a ravine from Deeng bridge dies during treatment

Rampur Bushahar News: डींग पुल से खड्ड में गिरकर घायल व्यक्ति की उपचार के दौरान मौत

Sun, 15 Nov 2026 11:51 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sun, 15 Nov 2026 11:51 PM IST
विज्ञापन
सेब सीजन का काम खत्म कर किन्नौर से घर लौट रहा था ताबे राम
विज्ञापन

आईजीएमसी शिमला में ली अंतिम सांस
संवाद न्यूज एजेंसी
आनी (कुल्लू)। आनी में डींग पुल के पास 20 फीट नीचे खड्ड में गिरकर गंभीर रूप से घायल हुए व्यक्ति की उपचार के दौरान मौत हो गई। मृतक की पहचान आनी तहसील के जाओं, गांव डीम निवासी 50 वर्षीय ताबे राम के रूप में हुई है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, घटना 8 नवंबर की है। ताबे राम किन्नौर में सेब सीजन का काम समाप्त करने के बाद घर लौट रहे थे। डींग में वाहन से उतरने के बाद उन्होंने अपनी पत्नी को फोन किया। पत्नी लक्षा देवी सड़क पर पहुंची और उनका बैग ले लिया। इसी दौरान पैदल चलते समय संतुलन बिगड़ने से ताबे राम पुल से खड्ड में जा गिरे। हादसे में उन्हें गंभीर चोटें आईं। परिजनों और ग्रामीणों की मदद से उन्हें आनी अस्पताल पहुंचाया गया। गंभीर हालत को देखते हुए चिकित्सकों ने उन्हें आईजीएमसी शिमला रेफर कर दिया। पुलिस ने प्रारंभिक जांच के दौरान पत्नी लक्षा देवी के बयान दर्ज किए थे। उन्होंने घटना को दुर्घटना बताया था। परिजनों या अन्य किसी व्यक्ति ने भी किसी तरह का संदेह जाहिर नहीं किया था। 14 नवंबर को आईजीएमसी शिमला से पुलिस थाना आनी को ताबे राम की उपचार के दौरान मौत होने की सूचना मिली। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाने के बाद शव परिजनों को सौंपने की प्रक्रिया पूरी की। डीएसपी आनी राजीव मेहता ने बताया कि मामले में नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें