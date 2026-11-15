Rampur Bushahar News: कुमारसैन में 42 महिला सहायता समूहों को बांटी सहायता राशि

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. राजेश गुप्ता बोले, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना उद्देश्य



संवाद न्यूज एजेंसी

कुमारसैन

(रामपुर बुशहर)। ठियोग-कुमारसैन विधानसभा क्षेत्र के 42 महिला सहायता समूहों को 11-11 हजार रुपये की सहयोग राशि प्रदान की। यह राशि ग्रीन बेरी फाउंडेशन के संस्थापक एवं समाजसेवी राजेश गुप्ता ने भेंट की। इसके अलावा सात बीपीएल परिवारों की बेटियों को 51-51 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी गई। कार्यक्रम में क्षेत्र की विभिन्न पंचायतों से महिला सहायता समूहों की महिलाएं उपस्थित रहीं। इनमें सरस्वती महिला सहायता समूह और मां आदि शक्ति सहायता समूह कचेड़ी सहित कुल 42 समूह शामिल रहे। इस अवसर पर राजेश गुप्ता ने कहा कि महिला सहायता समूह ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के साथ महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। फाउंडेशन का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को प्रोत्साहित कर उन्हें स्वरोजगार और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि उचित सहयोग और प्रोत्साहन मिलने पर महिलाएं अपनी मेहनत और प्रतिभा से परिवार व समाज की आर्थिक स्थिति मजबूत कर सकती हैं। वहीं, सहायता समूहों की महिलाओं ने आर्थिक सहयोग के लिए राजेश गुप्ता का आभार जताया। उन्होंने कहा कि इस तरह की पहल से महिलाओं का मनोबल बढ़ता है और उन्हें अपने कार्यों को आगे बढ़ाने की प्रेरणा मिलती है।