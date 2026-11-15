{"_id":"6af99f6705b5de318903b495","slug":"video-lagdevi-ground-fair-concludes-in-hamirpur-himachal-pradesh-2026-11-15","type":"video","status":"publish","title_hn":"हमीरपुर: लगदेवी मैदान में मेले का समापन, अंतिम दिन उमड़ी लोगों की भीड़","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

ग्राम पंचायत लग कढ़ियार के लगदेवी मैदान में आयोजित मेले का रविवार को समापन हो गया। मेले के अंतिम दिन बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ी। पिछले कई दिनों से चल रहे इस उत्सव में क्षेत्र की विभिन्न पंचायतों के लोगों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया। मेले के दौरान विभिन्न प्रकार की दुकानें, खानपान के स्टॉल, खरीदारी और मनोरंजन के साधन लोगों के आकर्षण का केंद्र बने रहे। इसके अलावा सांस्कृतिक गतिविधियों ने भी उत्सव की रौनक बढ़ाई। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक ने मेले में पहुंचकर खरीदारी और मनोरंजन का आनंद लिया। लगदेवी मैदान में आयोजित इस मेले ने क्षेत्रवासियों को एक साथ मिलने और आपसी मेलजोल बढ़ाने का अवसर प्रदान किया। उत्सव के माध्यम से स्थानीय संस्कृति, परंपराओं और सामाजिक भाईचारे को भी मजबूती मिली। समापन अवसर पर ग्राम पंचायत लग कढ़ियार के प्रधान सचिन ठाकुर ने मेले को सफल बनाने में सहयोग देने वाले सभी क्षेत्रवासियों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने आयोजन में भाग लेने और सहयोग करने वाले लोगों की सराहना की।

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