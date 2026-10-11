{"_id":"6acba3dedfa0827dad0b3ac0","slug":"video-lord-jagannaths-rath-yatra-was-taken-out-in-the-city-upon-the-conclusion-of-the-shrimad-bhagwat-katha-2026-10-11","type":"video","status":"publish","title_hn":"श्रीमद्भागवत कथा का समापन पर शहर में निकाली श्री जगन्नाथ भगवान रथ यात्रा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

सोनीपत। खरखौदा के जयनारायण धर्मशाला में आयोजित हो रही साप्ताहिक श्रीमद्भागवत कथा का समापन रविवार को श्री जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा के साथ हुआ। इसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने और यात्रा में शामिल होने के लिए श्रद्धालुओं में उत्साह दिखाई दिया। शहर के विभिन्न चौक-चौराहों से होकर निकली यात्रा का जगह-जगह स्वागत किया गया। रथ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं ने भगवान जगन्नाथ के दर्शन कर सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना की। शहर में विभिन्न स्थानों पर लोगों ने यात्रा का स्वागत किया और भगवान के रथ पर पुष्प वर्षा की। यात्रा के मार्ग पर धार्मिक माहौल बना रहा। श्रद्धालुओं ने भगवान जगन्नाथ के जयकारे लगाकर वातावरण को भक्तिमय बना दिया। जगह-जगह लोगों ने प्रसाद भी ग्रहण किया। रथ यात्रा के दौरान भक्ति गीतों और भजनों की धुन पर श्रद्धालु झूमते नजर आए। महिला, पुरुष और युवा श्रद्धालुओं ने उत्साह के साथ यात्रा में हिस्सा लिया। भगवान जगन्नाथ के प्रति आस्था और भक्ति का भाव यात्रा में स्पष्ट दिखाई दिया। श्रद्धालु जयकारे लगाते हुए आगे बढ़ते रहे। शहरवासियों ने भी यात्रा में शामिल होकर भगवान का आशीर्वाद लिया। साप्ताहिक श्रीमद्भागवत कथा के दौरान श्रद्धालुओं ने भगवान की लीलाओं और धार्मिक प्रसंगों का श्रवण किया। कथा के समापन पर निकाली गई श्री जगन्नाथ रथ यात्रा ने आयोजन को भक्तिमय माहौल में पूर्णता प्रदान की। आयोजन के माध्यम से श्रद्धालुओं को धर्म, भक्ति और सदाचार के मार्ग पर चलने का संदेश मिला।

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