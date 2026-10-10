{"_id":"6aca4834239798a27e0ed09f","slug":"video-broad-daylight-theft-worth-lakhs-thieves-make-off-with-jewelry-and-cash-kept-for-sons-weddings-2026-10-10","type":"video","status":"publish","title_hn":"दिनदहाड़े लाखों की चोरी : बेटों की शादी के लिए रखे जेवर और नकदी ले उड़े चोर","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

सोनीपत। शहर से सटे गांव गढ़ी ब्राह्मणान में बेखौफ चोर दिनदहाड़े बंद घर का ताला तोड़कर साढ़े सात लाख रुपये की नकदी और 20 तोले सोने के आभूषण चोरी कर ले गए। पीड़ित विक्रम सिंह ने चोरी हुए आभूषण दो बेटों की शादी के लिए जुटाकर रखे थे। घटना के समय परिवार के सदस्य बाजार गए थे। वापस लौटे तो चोरी का पता लगा। गढ़ी ब्राह्मणान निवासी विक्रम सिंह ने सिटी थाना की ओल्ड चौकी में प्राथमिकी दर्ज कराई है कि वह दिल्ली ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन (डीटीसी) में चालक हैं। उन्होंने दो बेटों परमजीत और हेमंत की शादी के लिए घर की अलमारी में नकदी और सोने के जेवरात संभालकर रखे हुए थे। शुक्रवार दोपहर बाद करीब साढ़े तीन बजे वह परिवार के सदस्यों के साथ बाजार गए थे। शाम करीब सवा पांच पत्नी के साथ घर लौटे तो मुख्य दरवाजे का ताला टूटा हुआ मिला। अंदर जाकर देखा तो सामान बिखरा पड़ा था। अलमारी की जांच करने पर नकदी और जेवरात गायब मिले। तीन जोड़ी कड़े, दो जोड़ी मंगलसूत्र और छह अंगूठियां व नकदी चोरी चोर उनके घर से सोने के तीन जोड़ी कड़े, दो जोड़ी मंगलसूत्र, छह अंगूठियां और तीन सोने की चेन चोरी कर ले गए। इतना ही नहीं अलमारी में रखे 7.50 लाख रुपये की नकदी भी चोरी मिली। परिवार ने बेटों की शादी के लिए लंबे समय से यह जमा-पूंजी जुटाकर रखी थी। वारदात के बाद परिवार को आर्थिक नुकसान के साथ शादी की तैयारियों को लेकर भी चिंता सता रही है। उन्होंने रुंधे गले से कहा कि उनकी पूरी जिंदगी की कमाई निकल गई। सीसीटीवी फुटेज में दिख रहे बाइक सवार दो संदिग्ध विक्रम सिंह का कहना है कि वारदात के बाद मामले में क्षेत्र में लगे सीसीटीवी की फुटेज देखने पर दो बाइक सवार संदिग्ध दिखाई दे रहे हैं। वह बिना नंबर प्लेट की नई बाइक पर दिख रहे हैं। हालांकि उनकी पहचान और चोरी में उनकी भूमिका की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी। पीडि़त ने जल्द कार्रवाई की मांग की है। -घर से नकदी व आभूषण चोरी होने की शिकायत मिली है। जिस पर प्राथमिकी दर्ज कर ली है। चोरों का पता लगाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। सीसीटीवी में दिख रहे संदिग्धों के बारे में भी पता लगाया जाएगा। पंकज, थाना प्रभारी, सिटी सोनीपत

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