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महेंद्रगढ़ प्रीमियर लीग का 5 सितंबर से आगाज, ट्रॉफी के लिए भिड़ेंगी 8 टीमें
महेंद्रगढ़। नेक्स्टजेन स्पोर्ट्स क्रिकेट फाउंडेशन सोसायटी की ओर से 5 सितंबर को बीजेआरडी खेल मैदान में महेंद्रगढ़ प्रीमियर लीग का आयोजन किया जाएगा। इसमें जिला की 8 टीमें हिस्सा लेंगी और अब तक 200 से अधिक खिलाड़ी इसमें पंजीकरण करवा चुके हैं।
पत्रकारवार्ता में एमपीएल चेयरमैन डॉ. विक्रांत सिंह व फाउंडेशन अध्यक्ष अरुण शर्मा ने बताया कि क्षेत्र के खिलाड़ियों को उपलब्धि हासिल करने के लिए उचित मंच प्रदान करना और उनकी प्रतिभा को निखारना है। इसके लिए उन्होंने फाउंडेशन का गठन किया है और इसके माध्यम से युवाओं को आगे बढ़ने का मौका दिया जाएगा। इसी के तहत 160 खिलाड़ियों की नीलामी हो चुकी है जबकि अब शेष खिलाड़ियों को इसमें शामिल किया जा सकता है। अब 5 सितंबर को सुबह 10 बजे कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाएगा। ये मैच हर सप्ताह के शनिवार और रविवार को नवंबर तक आयोजित किए जाएंगे। सभी मुकाबले आईपीएल की तर्ज पर होंगे। इसके लिए मैदान तैयार किया जा चुका है और प्रशासनिक अनुमति भी मिल चुकी है। खिलाड़ियों के चोट लगने पर एंबुलेंस व प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था रहेगी। साथ ही वीआईपी बॉक्स भी बनाया गया है। इस दौरान सचिन कुमार, प्रदीप कुमार, विक्रम कोच, अंकित बाल्दिया (वॉयस चेयरमैन), रविकन (खजाना), दीपांशु जेलदार, देवेंद्र सिंह, मंजीत यादव, जितेंद्र कुमार आदि मौजूद रहे।
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