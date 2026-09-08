महेंद्रगढ़:15 सितंबर तक मिलेगा सरसों का तेल, जिले में 343 लीटर स्टॉक

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खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने सभी जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रकों को इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। विभाग के अनुसार अगस्त के पात्र लाभार्थियों को बकाया सरसों तेल पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर दिया जाएगा। अधिकारियों को लाभार्थियों तक सूचना पहुंचाने और व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश भी दिए गए हैं, ताकि कोई पात्र परिवार योजना के लाभ से वंचित न रहे।महेंद्रगढ़ जिले में विभिन्न राशन वितरण केंद्रों पर कुल 343 लीटर सरसों तेल उपलब्ध है। इनमें नारनौल केंद्र पर सबसे अधिक 116 लीटर, जबकि महेंद्रगढ़ में 77 लीटर, कनीना में 76 लीटर और नांगल चौधरी में 74 लीटर तेल उपलब्ध है। वहीं, अटेली और सतनाली केंद्रों पर स्टॉक शून्य दर्ज किया गया है। उपलब्ध स्टॉक के आधार पर पात्र लाभार्थियों को राशन डिपो के माध्यम से तेल वितरित किया जाएगा।गुरुग्राम में सबसे ज्यादा स्टॉकप्रदेश में वर्तमान में सबसे ज्यादा सरसों तेल गुरुग्राम जिले में 43,278.50 लीटर उपलब्ध है। इसके मुकाबले रोहतक में सबसे कम 69 लीटर तेल का स्टॉक दर्ज किया गया है। विभाग ने सभी जिलों में उपलब्ध स्टॉक को समय पर पात्र लाभार्थियों तक पहुंचाने के निर्देश दिए हैं।अगस्त में तेल नहीं ले पाने वाले पात्र लाभार्थियों के लिए पोर्ट मशीन में बायोमीट्रिक पंच की व्यवस्था की गई है। इसके माध्यम से लाभार्थी की पहचान के बाद तेल का वितरण किया जाएगा। विभाग का कहना है कि 15 सितंबर तक वितरण पूरा कराने के साथ प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने पर विशेष जोर दिया जा रहा है।कनीना 76.00महेंद्रगढ़ 77.00नांगल चौधरी 74.00नारनौल 116.00सतनाली 0.00कुल 343.00नारनौल खाद्य एवं आपूर्ति विभाग डिस्ट्रीब्यूशन इंचार्ज ने बताया कि जिले में 15 सितंबर तक अगस्त महीने के बचे हुए लाभार्थियों को तेल वितरित किया जाएगा। यह वितरित पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किया जाएगा। अभी जिले में 343 लीटर उपलब्ध है।