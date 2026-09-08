{"_id":"6aa005348184fe72c70538bf","slug":"video-the-strike-by-sanitation-workers-in-narnaul-continued-for-the-34th-day-the-workers-did-not-accept-the-notices-2026-09-08","type":"video","status":"publish","title_hn":"नारनौल सफाई कर्मचारियों की हड़ताल का 34वें दिन भी रही जारी, कर्मचारियों ने नहीं लिए नोटिस","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

नारनौल। नगर परिषद कार्यालय में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल 34वें दिन भी जारी रही। वहीं नगर परिषद व नगर पालिका की तरफ से कर्मचारियों को नोटिस तो जारी किए गए, लेकिन स्वीकार नहीं किए। हड़ताल की अध्यक्षता यूनिट प्रधान भूपेंद्र सारवान ने की व मंच संचालन जिला प्रधान राहुल सारवान ने किया। हड़ताल के दौरान नगर पालिका कर्मचारी संघ के संस्थापक व पूर्व राज्य प्रधान पूनम चंद रति भी नारनौल पहुंचे। उनके पहुंचने पर कर्मचारियों में नया जोश देखने को मिला। पूनम चंद रति ने कहा कि सरकार अड़ियल और हिटलरशाही रवैया अपनाए हुए है। 13 मई को यूनियन नेताओं से हुई वार्ता में कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने, ठेका प्रथा पर लगे कर्मचारियों को पालिका रोल पर लेने, डोर-टू-डोर कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन देने और फरीदाबाद में शहीद हुए अग्निशमन कर्मचारी के परिजन को मुआवजा व सरकारी नौकरी देने सहित नगर पालिका की 17 व अग्निशमन की 8 मांगों पर सहमति बनी थी, लेकिन अभी तक कोई पत्र जारी नहीं हुआ। जब तक मांगें पूरी नहीं होंगी, हड़ताल जारी रहेगी। अग्निशमन विभाग के राज्य प्रधान राजेंद्र सिंह ने कहा कि मांगें पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा। इस दौरान राज्य कैशियर महेंद्र सिंह संगेलिया, उप कैशियर राजेश बागड़ी, जींद जिला प्रधान सोहनलाल, अरुण कुमार, जयप्रकाश, सर्व कर्मचारी संघ जिला प्रधान कौशल यादव, पूर्व राज्य सचिव महेंद्र बोयत, फायर इकाई प्रधान गुरदयाल सिंह, पूर्व प्रधान करतार सिंह सहित अनेक कर्मचारी उपस्थित रहे।

... और पढ़ें