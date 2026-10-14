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Prolonged use of mobile phones and computers can increase the risk of cervical problems; take a break every 30–45 minutes.
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लगातार मोबाइल-कंप्यूटर का इस्तेमाल बढ़ा सकता है सर्वाइकल की समस्या, हर 30-45 मिनट में लें ब्रेक
कंप्यूटर, लैपटॉप और मोबाइल फोन का लंबे समय तक लगातार इस्तेमाल करने से गर्दन की मांसपेशियों पर दबाव पड़ता है, जिससे सर्वाइकल की समस्या हो सकती है। इससे बचने के लिए सभी को रोजाना गर्दन की हल्की एक्सरसाइज करनी चाहिए। आदि शक्ति मां झंडेवाली सेवा समिति की ओर से आयोजित मां की चौकी में डा. अरूण चोपड़ा की ओर लगाए गए फ्री कैंप में बताया कि काम करते समय बैठने का सही तरीका अपनाएं, स्क्रीन को आंखों के बराबर रखें और हर 30 से 45 मिनट में थोड़ा ब्रेक लेकर गर्दन और कंधों को आराम दें। लगातार एक ही मुद्रा में बैठने से बचें और नियमित रूप से शारीरिक गतिविधियां करें।
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