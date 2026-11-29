{"_id":"6b0bc6d4ce0666dac70eeb22","slug":"video-in-karnal-the-team-from-government-womens-college-karnal-emerged-victorious-in-handball-2026-11-29","type":"video","status":"publish","title_hn":"करनाल में हैंडबॉल में राजकीय महिला महाविद्यालय करनाल की टीम रही विजय","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

उच्चतर शिक्षा निदेशालय, हरियाणा की ओर से आयोजित राज्य स्तरीय इंटर-कॉलेज बैडमिंटन एवं हैंडबॉल प्रतियोगिता के दूसरे दिन हैंडबॉल प्रतियोगिता का आयोजन राजकीय महिला महाविद्यालय के शाखा मैदान में किया गया। हैंडबॉल के महिलाओं के मुकाबले में राजकीय महिला महाविद्यालय करनाल की टीम ने टीकाराम महिला महाविद्यालय सोनीपत की टीम को हराकर अगले दौर में प्रवेश किया और दूसरे मुकाबले में आर्य महाविद्यालय पानीपत की टीम ने दयानंद महाविद्यालय हिसार की टीम को हराकर अगले चरण में अपनी जगह बनाई। ऐसे ही बैडमिंटन प्रतियोगिता के महिला वर्ग में टीकाराम महिला महाविद्यालय सोनीपत और नीलम विश्वविद्यालय कैथल की टीमों ने फाइनल में प्रवेश किया। वहीं पुरुष वर्ग में नीलम विश्वविद्यालय कैथल की टीम ने फाइनल में प्रवेश किया। समारोह की शुरुआत में प्रतिभागी खिलाड़ियों ने मार्च पास्ट किया और खेल भावना, अनुशासन व निष्पक्षता के साथ खेलने की शपथ ली। 28 नवंबर से 30 नवंबर तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में,प्रदेश के विभिन्न कॉलेजों से करीब 11 टीमें अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगी। प्रतियोगिता के दूसरे दिन आयोजित कार्यक्रम में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के सदस्य कपिल अत्रेजा ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उच्चतर शिक्षा निदेशालय के सहायक निदेशक डॉ. दीपक संधू विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कपिल अत्रेजा ने कहा कि हरियाणा सरकार की ओर से खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए बनाई गई विभिन्न नीतियों एवं उनके सफल क्रियान्वयन पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार खिलाड़ियों को बेहतर अवसर एवं सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। खेल न केवल शारीरिक क्षमता और सहनशक्ति को विकसित करते हैं, बल्कि अनुशासन, आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता, सहयोग और संघर्षशीलता जैसे जीवनोपयोगी गुणों का भी विकास करते हैं। उन्होंने खिलाड़ियों को खेल भावना, समर्पण एवं सकारात्मक प्रतिस्पर्धा के साथ प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। महाविद्यालय करनाल और टीकाराम महिला महाविद्यालय सोनीपत के बीच खेला गया। मुकाबला शुरू होते ही राजकीय महिला महाविद्यालय की टीम ने आक्रामक रूप अपनाया। उन्होंने मैच की शुरुआत से ही पकड़ बनानी शुरु कर दी। मैच के तीसरे मिनट पर ही करनाल की टीम ने पहला गोल मार दिया। वहीं, दूसरी ओर सोनीपत की टीम ने गोल मारने का प्रयास किया, लेकिन मैच के शुरुआत में ही वह तीन गोल मारने से चुक गए। ऐसे में करनाल की टीम को फायदा मिला और उन्होंने लगातार कुल चार गोल मार दिए। मैच के दूसरे हाफ में सोनीपत की टीम ने वापसी करने की कोशिश की और दो गोल मारे, लेकिन करनाल की टीम पर उसका कोई प्रभाव नहीं दिखा और उन्होंने लगातार तीन गोल ओर मार दिए। जिसके चलते रेफरी ने मैच को एक तरफा देखते हुए करनाल की टीम को विजेता घोषित कर दिया।

... और पढ़ें