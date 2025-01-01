Karnal News: अंतर स्कूल शब्द गायन प्रतियोगिता आयोजित
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 29 Nov 2026 12:10 AM IST
Updated Sun, 29 Nov 2026 12:10 AM IST
विज्ञापन
करनाल। गुरु तेग बहादुर एजुकेशनल ट्रस्ट की ओर से गुरु नानक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, अर्जुन नगर में अंतर स्कूल शब्द गायन प्रतियोगिता करवाई गई। इसमें नौ स्कूलों की टीमों ने भाग लिया। गुरु नानक गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल ने पहला, एसबीएस मॉडर्न सीनियर सेकेंडरी स्कूल ने दूसरा और संत निक्का सिंह पब्लिक स्कूल ने तीसरा स्थान हासिल किया। विजेताओं को ट्रॉफी, मेडल और नकद पुरस्कार दिए गए। मुख्य अतिथि रिटायर्ड कैप्टन हरबक्श सिंह ने विद्यार्थियों को प्रेरित किया।
विज्ञापन