राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान (एनडीआरआई) के वैज्ञानिकों ने जीनोम एडिटिंग तकनीक से भैंस में एक साथ दो आनुवंशिक बदलाव किए हैं। जीन संपादित भैंस के दूध में एलर्जी से जुड़े बीटा लैक्टोग्लोब्युलिन प्रोटीन का निर्माण रोका गया है। साथ ही मांसपेशियों का विकास बढ़ाने के लिए बदलाव किया गया है।

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भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के महानिदेशक डॉ. एमएल जाट ने इसकी जानकारी दी। हालांकि, व्यावसायिक उपयोग के लिए इस भैंस को जारी करने से पहले सरकार की मंजूरी का इंतजार है।भैंस के दूध में बीटा लैक्टोग्लोब्युलिन (बीएलजी) नाम का प्रोटीन पाया जाता है। कुछ लोगों में यह एलर्जी की प्रतिक्रिया पैदा कर सकता है। वैज्ञानिकों ने क्रिस्पर-कैस तकनीक से बीएलजी जीन में बदलाव किया है, ताकि दूध में इस प्रोटीन का निर्माण रोका जा सके।दूसरा बदलाव मायोस्टैटिन (एमएसटीएन) जीन में किया गया है। यह जीन मांसपेशियों की वृद्धि को नियंत्रित करता है। इसमें बदलाव से मांसपेशियों के विकास पर लगने वाला प्राकृतिक नियंत्रण कम होता है। इस प्रभाव को वैज्ञानिक भाषा में डबल मसलिंग कहा जाता है।