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करनाल में संडे ऑन साइकिल खिलाड़ियों और शहरवासियों ने उत्साह के साथ लिया हिस्सा
करनाल रविवार सुबह शहर में फिटनेस जागरूकता का संदेश देते हुए संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम का आयोजन कर्ण स्टेडियम में सुबह सात बजे किया गया। इस अवसर पर खिलाड़ियों के साथ-साथ बड़ी संख्या में शहरवासियों ने भी साइकिल चलाकर उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया और स्वस्थ जीवनशैली अपनाने का संकल्प लिया।
कार्यक्रम का शुभारंभ जिला खेल अधिकारी सत्यवीर सिंह और जिला युवा अधिकारी अंजलि चौधरी ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर किया। हरी झंडी मिलते ही प्रतिभागी निर्धारित मार्ग पर साइकिल लेकर निकले आयोजन के दौरान सुरक्षा और व्यवस्थाओं का भी विशेष ध्यान रखा गया।
इस मौके पर जिला खेल अधिकारी सत्यवीर सिंह ने कहा कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहना बेहद जरूरी है। साइकिलिंग न केवल शरीर को फिट और तंदुरुस्त रखती है, बल्कि पर्यावरण को स्वच्छ और प्रदूषणमुक्त बनाने में भी अहम भूमिका निभाती है। मैं सभी शहरवासियों और युवाओं से अपील करता हूँ कि वे रोजमर्रा की दिनचर्या में साइकिल को शामिल करें और स्वस्थ समाज के निर्माण में अपना योगदान दें।
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