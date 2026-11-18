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बादली में कूड़े के ढेर में लगी आग, फायर ब्रिगेड ने किया काबू
बादली। पंजाब नेशनल बैंक के साथ वाली गली में लगे कूड़े के अंबार में बुधवार शाम करीब 5 बजे आग लग गई। धुएं से आसपास के दुकानदारों और ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। कई दिनों से गली में कूड़े का बड़ा ढेर लगा था। किसी व्यक्ति ने आग लगा दी, जो प्लास्टिक व पॉलीथिन के कारण तेजी से फैल गई। पूरे इलाके में काला धुआं फैल गया, लोगों की आंखों में जलन और सांस लेने में परेशानी होने लगी। ग्रामीणों की सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। नरेश कुमार, मोनू और अजय ने बताया कि गली में लंबे समय से सफाई नहीं हो रही। कूड़े से बदबू, मच्छर-मक्खियां और बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। ग्रामीणों ने सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग की है।
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