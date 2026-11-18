{"_id":"6afd7b17912dd0ad5c0eb6ab","slug":"video-jhajjar-delhi-police-head-constable-dies-in-a-road-accident-near-beri-2026-11-18","type":"video","status":"publish","title_hn":"झज्जर: बेरी के पास सड़क हादसे में दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल की मौत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

बेरी के पास बेरी-कलानौर रोड पर एक सड़क हादसे में दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल प्रदीप (35) की मौत हो गई। यह हादसा तब हुआ जब वह ड्यूटी खत्म कर अपनी बाइक से घर लौट रहे थे। एक अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। इस हादसे ने उनके परिवार में मातम पसर दिया है, पीछे दो मासूम बच्चों को अनाथ छोड़ गए हैं। प्रदीप 2012 में दिल्ली पुलिस में भर्ती हुए थे। ड्यूटी से घर लौटते समय एक अज्ञात वाहन की टक्कर उनकी मौत का कारण बनी। इस दुखद घटना ने पत्नी और दो बच्चों के सिर से पिता का साया छीन लिया है।

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