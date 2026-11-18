{"_id":"6afd80fffafc21762f0879a4","slug":"video-the-soil-of-rezang-la-bears-witness-to-the-unparalleled-valor-and-sacrifice-of-indian-soldiers-virendra-daroga-2026-11-18","type":"video","status":"publish","title_hn":"रेजांगला की धरती भारतीय सैनिकों के अद्वितीय शौर्य और बलिदान की साक्षी : वीरेंद्र दरोगा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

रेजांगला शहीदी दिवस पर यादव महासभा के प्रधान वीरेंद्र दरोगा की अध्यक्षता में बाबरा रोड स्थित रेजांगला चौक पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उपस्थित लोगों ने रेजांगला युद्ध में मातृभूमि की रक्षा करते हुए अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर अहीर सैनिकों को पुष्प अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इस दौरान वीर शहीदों के अदम्य साहस, शौर्य, पराक्रम और देशभक्ति को याद किया गया। प्रधान वीरेंद्र दरोगा ने कहा कि रेजांगला की धरती भारतीय सैनिकों के अद्वितीय शौर्य और बलिदान की साक्षी है। 1962 के भारत-चीन युद्ध में 13 कुमाऊं रेजिमेंट की चार्ली कंपनी के वीर जवानों ने जिस बहादुरी और साहस के साथ दुश्मन का मुकाबला किया, वह इतिहास में सदैव स्वर्ण अक्षरों में अंकित रहेगा। उन्होंने कहा कि रेजांगला के वीर शहीदों का बलिदान आने वाली पीढ़ियों के लिए सदैव प्रेरणास्रोत रहेगा। हमें उनके दिखाए मार्ग पर चलते हुए देश की एकता, अखंडता और भाईचारे को मजबूत करना चाहिए। कार्यक्रम में सभी ने वीर शहीदों को नमन करते हुए उनके आदर्शों को अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लिया। इस अवसर पर यादव महासभा (अहीर) के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राव धर्मपाल, प्रदेश उपाध्यक्ष कृष्ण दहिया, संजय यादव, यादव महासभा जिला कोषाध्यक्ष उजाला साहब, सचिव विजय यादव, पूर्व पार्षद राव नाहर सिंह, पार्षद दिनेश यादव, मास्टर सुरेंद्र यादव, सतीश यादव, रण सिंह यादव, रवींद्र शर्मा, कृष्ण यादव, भीम सिंह यादव , प्रताप सिंह यादव उपस्थित रहे।

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