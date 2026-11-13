गोरखपुर: नहाय-खाय से शुरू हुआ छठ महापर्व, खरना कल; बाजार में फल महंगे, घाटों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम
छठ पूजा के दौरान घाटों पर पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को बिजली से होने वाली दुर्घटनाओं से बचाने के लिए बिजली निगम विशेष इंतजाम करेगा। घाटों पर बिजली के खंभों को प्लास्टिक से कवर किया जाएगा ताकि करंट उतरने की स्थिति में श्रद्धालुओं को बचाया जा सके। सभी छठ घाटों और पूजा स्थलों पर सुरक्षा के जरूरी इंतजाम किए जाएंगे।
विस्तार
14 को खरना
ठेकुआ, लड्डू और मौसमी फल है पारंपरिक प्रसाद
छठ घाटों पर बिजली के खंभों को प्लास्टिक से किया जाएगा कवर
छठ पूजा के दौरान घाटों पर पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को बिजली से होने वाली दुर्घटनाओं से बचाने के लिए बिजली निगम विशेष इंतजाम करेगा। घाटों पर बिजली के खंभों को प्लास्टिक से कवर किया जाएगा ताकि करंट उतरने की स्थिति में श्रद्धालुओं को बचाया जा सके। सभी छठ घाटों और पूजा स्थलों पर सुरक्षा के जरूरी इंतजाम किए जाएंगे। अस्थायी बिजली कनेक्शनों में उचित अर्थिग, एमसीबी, आरसीबी और अन्य सुरक्षा उपकरण लगाए जाएंगे। बिजली निगम के मुख्य अभियंता वितरण लोकेंद्र बहादुर सिंह ने बताया कि सभी उपखंड अधिकारी और अवर अभियंता अपने क्षेत्रों के छठ घाटों का निरीक्षण कर सुरक्षा इंतजाम सुनिश्चित करेंगे।
लोक आस्था के महापर्व छठ पर व्रती महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों की सुविधा प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रशासन का प्रयास है कि यह महापर्व शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न हो। जिला प्रशासन ने सभी घाटों पर व्यवस्थाएं सुनिश्चित की हैं। श्रद्धालुओं को अर्घ्य देने में परेशानी न हो, इसके लिए सुरक्षा, प्रकाश और यातायात के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। गहरे पानी वाले स्थानों पर अप्रिय घटना रोकने के लिए विशेष सतर्कता बरती जा रही है। - दीपक मीणा, डीएम
सजी फल की दुकानें, आसमान में पहुंचा भाव
50 लाख से एक करोड़ रुपये के कारोबार का अनुमान
बाजार में बिक रहे फल
|फल
|थोक रेट
|फुटकर रेट
|आम प्रति पीस
|50-150
|70-200
|अंगूर प्रति किग्रा
|150
|200
|डाभ नींबू प्रति पीस
|30
|40
|नारियल प्रति पीस
|35
|60
|हल्दी प्रति किग्रा
|60
|80
|सुथनी प्रति किग्रा
|40
|50
|गंजी प्रति किग्रा
|40
|50
|मूंगफली प्रति किग्रा
|100
|120
|अनानास
|30
|60
|तरबूज प्रति पीस
|50
|60
|कद्दू प्रति पीस
|20
|50
|सिंघाड़ा प्रति किग्रा
|40
|50
|अनार प्रति किग्रा
|100
|150
|सेव प्रति किग्रा
|100
|150
|केला प्रति दर्जन
|30
|50
|अदरक प्रति किग्रा
|50
|80
- क्वालिटी के अनुसार दाम में परिवर्तन हो सकता है।
छठ माता पर विश्वास करके खूब तैयारी के साथ दुकान लगाई है। उम्मीद है ग्राहकों का साथ मिलेगा। -संजय, विक्रेता
छठ साल में एक बार आने वाला पवित्र त्योहार है। पूरे परिवार में उत्साह है। क्या महंगा है क्या सस्ता है ये सोचे बिना, माता की पूजा के लिए खरीदारी कर रही हूं। -अमृषा श्रीवास्तव, ग्राहक