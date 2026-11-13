{"_id":"6af6d1599ae4d7849c00a709","slug":"chhath-mahaparv-begins-today-with-nahay-khay-kharna-tomorrow-2026-11-13","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"गोरखपुर: नहाय-खाय से शुरू हुआ छठ महापर्व, खरना कल; बाजार में फल महंगे, घाटों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

विज्ञापन लोक आस्था का चार दिवसीय छठ महापर्व शुक्रवार से नहाय-खाय के साथ शुरू हुआ। व्रती महिलाएं स्नान कर कद्दू-चावल ग्रहण करेंगी। इसके साथ ही छठ पूजा शुरू हो जाएगी। शनिवार को खरना होगा, जबकि रविवार को निर्जला व्रत रखकर व्रती महिलाएं अस्ताचलगामी सूर्य (डूबते हुए सूर्य) को अर्घ्य देंगी। सोमवार को उदीयमान सूर्य को अर्घ्य देने के साथ महापर्व का समापन होगा।

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बेतियाहाता हनुमान मंदिर के महंत आचार्य राम नारायण त्रिपाठी के अनुसार, इस वर्ष छठ महापर्व की शुरुआत 13 नवंबर को मूल नक्षत्र, धृति योग और रवियोग में हो रही है। पहले दिन व्रती महिलाएं नदी या तालाब में स्नान करने के बाद घर लौटकर कद्दू-चावल तैयार करेंगी।





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इस दिन व्रत रखने वाली महिलाएं कद्दू और चावल का प्रसाद ग्रहण करती हैं। भोजन बनाने में शुद्धता और पवित्रता का विशेष ध्यान रखा जाता है। लहसुन-प्याज का प्रयोग नहीं किया जाता है। संयोग होने के साथ सर्वार्थ सिद्धि योग और रवियोग भी रहेगा। पंडित मिश्र के अनुसार, सर्वार्थ सिद्धि योग में होने वाली पूजा को विशेष फलदायी माना जाता है।





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14 को खरना 14 को खरना के दिन व्रती महिलाएं दिनभर उपवास रखेंगी। शाम पूजा बाद गुड़ और प्रसाद ग्रहण कर 36 घंटे के निर्जला व्रत का संकल्प लेंगी। 15 नवंबर रविवार को कार्तिक शुक्ल षष्ठी पर निर्जला उपवास रखा जाएगा। शाम 5:24 बजे अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। इस दिन रविवार और षष्ठी का 16 नवंबर सोमवार को सुबह 6:37 बजे उदीयमान सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। इसके बाद व्रती महिलाएं पारण कर व्रत पूरा करेंगी।







ठेकुआ, लड्डू और मौसमी फल है पारंपरिक प्रसाद गोरखनाथ संस्कृत विद्यापीठ के ज्योतिष विभागाध्यक्ष डॉ. दिग्विजय शुक्ल के अनुसार, छठ पर्व में भगवान सूर्य के साथ षष्ठी माता की उपासना की जाती है। लोक मान्यता के अनुसार षष्ठी देवी भगवान सूर्य की बहन हैं। यह पर्व संतान की सुख-समृद्धि, परिवार की खुशहाली और आरोग्य की कामना से किया जाता है। इसकी विशेषता सादगी, पवित्रता और लोक परंपराओं में निहित है। पर्व के दौरान घर और रसोई की साफ-सफाई के साथ पूजा में इस्तेमाल होने वाली सामग्री की शुद्धता का विशेष ध्यान रखा जाता है। छठ के पारंपरिक प्रसाद में ठेकुआ, लड्डू और मौसमी फल शामिल होते हैं।



छठ घाटों पर बिजली के खंभों को प्लास्टिक से किया जाएगा कवर

छठ पूजा के दौरान घाटों पर पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को बिजली से होने वाली दुर्घटनाओं से बचाने के लिए बिजली निगम विशेष इंतजाम करेगा। घाटों पर बिजली के खंभों को प्लास्टिक से कवर किया जाएगा ताकि करंट उतरने की स्थिति में श्रद्धालुओं को बचाया जा सके। सभी छठ घाटों और पूजा स्थलों पर सुरक्षा के जरूरी इंतजाम किए जाएंगे। अस्थायी बिजली कनेक्शनों में उचित अर्थिग, एमसीबी, आरसीबी और अन्य सुरक्षा उपकरण लगाए जाएंगे। बिजली निगम के मुख्य अभियंता वितरण लोकेंद्र बहादुर सिंह ने बताया कि सभी उपखंड अधिकारी और अवर अभियंता अपने क्षेत्रों के छठ घाटों का निरीक्षण कर सुरक्षा इंतजाम सुनिश्चित करेंगे।

लोक आस्था के महापर्व छठ पर व्रती महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों की सुविधा प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रशासन का प्रयास है कि यह महापर्व शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न हो। जिला प्रशासन ने सभी घाटों पर व्यवस्थाएं सुनिश्चित की हैं। श्रद्धालुओं को अर्घ्य देने में परेशानी न हो, इसके लिए सुरक्षा, प्रकाश और यातायात के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। गहरे पानी वाले स्थानों पर अप्रिय घटना रोकने के लिए विशेष सतर्कता बरती जा रही है। - दीपक मीणा, डीएम





सजी फल की दुकानें, आसमान में पहुंचा भाव शहर के बाजारों में छठ महापर्व को लेकर व्यापारियों में उत्साह है। दुकानें हर जरूरी फलों से सजकर तैयार हैं मगर दाम आसमान में पहुंच गए हैं। सुबह ही बाजार खुल जा रहे हैं और दिन चढ़ने के साथ ही ग्राहकों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। व्यापारियों ने जमकर तैयारी की है और छठ तक पूरा माल बिक जाने की उम्मीद है। बाजार में इन दिनों कुछ फलों के दाम आसमान छू रहे हैं। किलो के भाव बिकने वाले कुछ फल गिनकर बेचे जा रहे हैं।

50 लाख से एक करोड़ रुपये के कारोबार का अनुमान धर्मशाला पुल के नीचे सब्जी की दुकान लगाने वाले कई विक्रेताओं ने छठ पर्व पर फल की दुकानें सजा ली हैं। एक दुकानदार ने बताया कि कल से दुकान लगा रहा हूं और करीब 50 हजार का सामान मंगाया है। करीब 50 दुकानें लगी हैं और सब में औसतन इतना ही सामान है। छठ पर्व तक तक हर दुकानदार लागत निकालने के बाद 20 से 25 प्रतिशत तक की कमाई कर लेगा। आगे दुकानों की संख्या और बढ़ने की संभावना है। व्यापारियों से हुई चर्चा के मुताबिक शहर में करीब 50 लाख से एक करोड़ के फुटकर कारोबार का अनुमान है।







बाजार में बिक रहे फल फल थोक रेट फुटकर रेट आम प्रति पीस 50-150 70-200 अंगूर प्रति किग्रा 150 200 डाभ नींबू प्रति पीस 30 40 नारियल प्रति पीस 35 60 हल्दी प्रति किग्रा 60 80 सुथनी प्रति किग्रा 40 50 गंजी प्रति किग्रा 40 50 मूंगफली प्रति किग्रा 100 120 अनानास 30 60 तरबूज प्रति पीस 50 60 कद्दू प्रति पीस 20 50 सिंघाड़ा प्रति किग्रा 40 50 अनार प्रति किग्रा 100 150 सेव प्रति किग्रा 100 150 केला प्रति दर्जन 30 50 अदरक प्रति किग्रा 50 80 क्वालिटी के अनुसार दाम में परिवर्तन हो सकता है।

