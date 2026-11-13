गोरखपुर: पटाखे की चिंगारी के विवाद में घायल लोहार की मौत, आक्रोशित परिजन ने सड़क जाम करने की कोशिश की

जानकारी के मुताबिक, पिपराइच क्षेत्र के बिस्मिल्लाह गांव निवासी जयकरन विश्वकर्मा फातिमा बाईपास स्थित श्रीराम चौराहे के पास झोपड़ी डालकर परिवार के साथ लोहे का काम करता था। सोमवार रात करीब नौ बजे जंगल सालिकराम के श्रीराम चौराहा निवासी धनुष चंद निषाद के परिवार के लोग घर के सामने पटाखे फोड़ रहे थे। पास में प्लास्टिक रखी होने के कारण आग लगने की आशंका जताते हुए जयकरन ने पटाखे फोड़ने से मना किया। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई।इसके बाद जयकरन अपने कमरे पर चला गया। आरोप है कि कुछ देर बाद धनुष चंद अपने रिश्तेदारों के साथ उसके क्वार्टर पर पहुंचा और उसे कमरे से खींचकर बाहर ले आया। आरोपियों ने चारपाई की पटिया और रॉड से उसकी पिटाई की। उसे करीब 100 मीटर दूर स्थित दुकान तक पीटते हुए ले गए, जहां गंभीर चोट लगने से वह अचेत हो गया। इसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। परिजनों ने जयकरन को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया था।

