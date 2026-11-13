गोरखपुर: 18 नवंबर को चौरीचौरा से अखिलेश करेंगे चुनावी शंखनाद, शहीद बाबू बंधु सिंह की प्रतिमा का करेंगे अनावरण

विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों के बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव 18 नवंबर को गोरखपुर के दौरे पर आएंगे। वह चौरीचौरा क्षेत्र के देवकही गांव में भाजपा नेता और गोरखपुर विश्वविद्यालय छात्रसंघ के पूर्व महामंत्री दिवंगत विनय कुमार सिंह बिन्नू की दसवीं पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस दौरान शहीद बाबू बंधु सिंह की प्रतिमा का अनावरण करेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। उनके इस दौरे को पूर्वांचल में सपा की चुनावी तैयारियों के लिहाज से अहम माना जा रहा है।

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अखिलेश यादव के आगमन और प्रतिमा अनावरण की जानकारी पार्टी की ओर से जारी की गई है। सपा के निवर्तमान जिलाध्यक्ष ब्रजेश गौतम ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के दौरे की सूचना केंद्रीय कार्यालय से जारी की गई है। पार्टी कार्यकर्ता कार्यक्रम की तैयारियों में जुट गए हैं।