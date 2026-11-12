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नहाय-खाय के साथ छठ महापर्व का आगाज

Thu, 12 Nov 2026 09:55 PM IST
Akash Dubey
Akash Dubey Akash Dubey
Updated Thu, 12 Nov 2026 09:55 PM IST
The grand festival of Chhath begins with Nahay Khay
चार दिवसीय महापर्व छठ की शुरुआत नहाय-खाय के पावन अनुष्ठान के साथ हो गई है। इस दिन व्रती कद्दू और लौकी की सब्जी व अरवा चावल (कद्दू-भात) का सेवन करते हैं। इस परंपरा के चलते बाजारों में इनकी मांग अचानक आसमान छूने लगी है। भारी खपत के कारण पूर्वी दिल्ली की प्रमुख मंडियों से लेकर खुदरा बाजारों तक लौकी और कद्दू के दाम सामान्य दिनों के मुकाबले दोगुने या उससे अधिक हो गए हैं।
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