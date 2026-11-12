{"_id":"6af5e869192ae2f043057558","slug":"video-the-grand-festival-of-chhath-begins-with-nahay-khay-2026-11-12","type":"video","status":"publish","title_hn":"नहाय-खाय के साथ छठ महापर्व का आगाज","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

चार दिवसीय महापर्व छठ की शुरुआत नहाय-खाय के पावन अनुष्ठान के साथ हो गई है। इस दिन व्रती कद्दू और लौकी की सब्जी व अरवा चावल (कद्दू-भात) का सेवन करते हैं। इस परंपरा के चलते बाजारों में इनकी मांग अचानक आसमान छूने लगी है। भारी खपत के कारण पूर्वी दिल्ली की प्रमुख मंडियों से लेकर खुदरा बाजारों तक लौकी और कद्दू के दाम सामान्य दिनों के मुकाबले दोगुने या उससे अधिक हो गए हैं।

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