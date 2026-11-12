स्मॉग में लिपटी दिल्ली: 13 निगरानी केंद्रों पर हवा की हालत 'गंभीर', विजिबिलिटी घटी; 450 के करीब पहुंचा एक्यूआई

राजधानी में बृहस्पतिवार को सुबह से स्मॉग में लिपटी नजर आई। हालात ऐसे बने कि कई इलाकों में दूर तक देख पाना मुश्किल हो गया। बादलों की मौजूदगी और हवा की बेहद धीमी रफ्तार ने प्रदूषण को वातावरण में ही कैद कर दिया। नतीजा यह रहा कि बुधवार को मिली मामूली राहत एक दिन में खत्म हो गई और दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 313 से बढ़कर 350 पर पहुंच गया। हवा बेहद खराब श्रेणी में बनी रही, जबकि गंभीर श्रेणी में पहुंचने वाले निगरानी केंद्रों की संख्या एक से बढ़कर 13 हो गई।

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

सीपीसीबी के मुताबिक, दिल्ली के 57 निगरानी केंद्रों में से 40 पर हवा बेहद खराब और 13 पर गंभीर श्रेणी में दर्ज की गई। महज तीन केंद्रों पर हवा खराब श्रेणी में रही, जबकि कैंटोनमेंट क्षेत्र में ही हवा मध्यम श्रेणी में दर्ज की गई। यानी राजधानी के अधिकांश हिस्सों में लोगों को प्रदूषित हवा में सांस लेनी पड़ी। बुधवार को जहां एक भी केंद्र गंभीर श्रेणी में नहीं था, वहीं बृहस्पतिवार को 13 केंद्रों का एक्यूआई 400 के पार पहुंच गया।राजधानी में आईआईटी दिल्ली 443 एक्यूआई के साथ सबसे प्रदूषित निगरानी केंद्र रहा। इसके बाद चांदनी चौक में 441, नॉर्थ कैंपस में 436, एनएसयूटी जफरपुर में 429 और पूसा आईआईटीएम में 427 एक्यूआई दर्ज किया गया। मंगलवार को केवल डीटीयू केंद्र का एक्यूआई 405 था, लेकिन बृहस्पतिवार तक गंभीर श्रेणी वाले केंद्रों की संख्या बढ़कर 13 हो गई। यह बदलाव बताता है कि प्रदूषण अब किसी एक इलाके तक सीमित नहीं, बल्कि राजधानी के बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले चुका है।निगरानी केंद्रों पर दर्ज प्रमुख प्रदूषकों के आंकड़े भी प्रदूषण के अलग-अलग स्रोतों की ओर इशारा कर रहे हैं। 12 केंद्रों पर पीएम-10 प्रमुख प्रदूषक रहा, जबकि एक दिन पहले ऐसे केंद्रों की संख्या नौ थी। आईआईटी दिल्ली और चांदनी चौक में पीएम-10 प्रमुख प्रदूषक दर्ज किया गया। वहीं, नॉर्थ कैंपस, एनएसयूटी जफरपुर और आईटीओ समेत कई केंद्रों पर पीएम-2.5 प्रमुख प्रदूषक रहा। पीएम-10 में धूल के कण भी शामिल होते हैं। ऐसे में इन इलाकों में निर्माण गतिविधियों, सड़कों की धूल और अन्य धूल उत्सर्जन स्रोतों पर नियंत्रण की जरूरत और बढ़ जाती है।प्रदूषण बढ़ने के पीछे प्रतिकूल मौसमी परिस्थितियां भी बड़ी वजह बन रही हैं। आसमान में बादल छाए रहने और हवा की रफ्तार बेहद कम होने से प्रदूषक कणों का बिखराव नहीं हो पा रहा है। वाहनों, औद्योगिक इकाइयों, निर्माण गतिविधियों और दूसरे स्थानीय स्रोतों से निकलने वाला प्रदूषण वातावरण में जमा होता जा रहा है। सुबह के समय स्मॉग की परत अधिक घनी रही और दिन चढ़ने के बाद भी दृश्यता सामान्य नहीं हो सकी।