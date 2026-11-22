{"_id":"6b02f8146ad5e378d00af083","slug":"video-month-has-passed-but-no-date-has-been-announced-for-opening-of-noida-elevated-road-2026-11-22","type":"video","status":"publish","title_hn":"एक महीना बीत गया लेकिन नोएडा एलिवेटेड रोड खुलने की तारीख नहीं आई","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

आईआईटी की जांच रिपोर्ट आने के बाद अब नोएडा एलिवेटेड रोड मरम्मत की योजना बनाएगा नोएडा प्राधिकरण। 20 अक्तूबर को सेक्टर-33 के सामने हुआ था गड्ढ़ा। 21 अक्तूबर से सेक्टर-61 से 18 की ओर बंद है वाहनों का आवागमन। इस वजह से सेक्टर-61 से सेक्टर-33 तक सुबह-शाम व्यस्त समय में जाम लग रहा है। इस जाम की वजह से कई सेक्टर व गांव के निवासी परेशान हो रहे हैं। एलिवेटेड रोड पर जहां गड्ढ़ा हुआ था उस जगह आईआईटी व अन्य जांच में सड़क उखाड़कर देखी गई है। मौके पर निकली सरिया भी दिख रही हैं। डेक स्लैब में हुए इस गड्ढ़े की वजह से महीन दरारें भी आई हैं जिनका पता प्राधिकरण को आईआईटी की जांच में चला है।

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