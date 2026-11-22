{"_id":"6b02f8146ad5e378d00af083","slug":"video-month-has-passed-but-no-date-has-been-announced-for-opening-of-noida-elevated-road-2026-11-22","type":"video","status":"publish","title_hn":"एक महीना बीत गया लेकिन नोएडा एलिवेटेड रोड खुलने की तारीख नहीं आई","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
एक महीना बीत गया लेकिन नोएडा एलिवेटेड रोड खुलने की तारीख नहीं आई
आईआईटी की जांच रिपोर्ट आने के बाद अब नोएडा एलिवेटेड रोड मरम्मत की योजना बनाएगा नोएडा प्राधिकरण। 20 अक्तूबर को सेक्टर-33 के सामने हुआ था गड्ढ़ा। 21 अक्तूबर से सेक्टर-61 से 18 की ओर बंद है वाहनों का आवागमन। इस वजह से सेक्टर-61 से सेक्टर-33 तक सुबह-शाम व्यस्त समय में जाम लग रहा है। इस जाम की वजह से कई सेक्टर व गांव के निवासी परेशान हो रहे हैं। एलिवेटेड रोड पर जहां गड्ढ़ा हुआ था उस जगह आईआईटी व अन्य जांच में सड़क उखाड़कर देखी गई है। मौके पर निकली सरिया भी दिख रही हैं। डेक स्लैब में हुए इस गड्ढ़े की वजह से महीन दरारें भी आई हैं जिनका पता प्राधिकरण को आईआईटी की जांच में चला है।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।