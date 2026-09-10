गुरुग्राम नगर निगम सफाई कर्मचारियों 36 दिन से हड़ताल जारी

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गुरुग्राम नगर निगम गुरुग्राम के कर्मचारियों की 36 दिन से जारी हड़ताल को वीरवार को सामाजिक न्याय पंचायत का समर्थन मिला। पुराने नगर निगम कार्यालय में इकाई प्रधान बसंत कुमार की अध्यक्षता में यह पंचायत आयोजित हुई। इसमें विभिन्न सामाजिक, जन संगठनों और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने कर्मचारियों की मांगों का समर्थन किया।

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