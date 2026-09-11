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बैंककर्मियों की देशव्यापी हड़ताल, गुरुग्राम में भी ठप कामकाज

Vijay Singh Pundir

Updated Fri, 11 Sep 2026 11:04 AM IST Updated Fri, 11 Sep 2026 11:04 AM IST

बैंक कर्मचारी देशव्यापी हड़ताल पर हैं, जिसका असर गुरुग्राम की बैंक शाखाओं पर भी पड़ रहा है। हड़ताल यूनाइटेड फोरम बैंक्स यूनियन के आह्वान पर है। ... और पढ़ें

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