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जिले में गर्म कपड़े बेचने वाले दुकानदारों और कारोबारी को इस बार काफी नुकसान झेलना पड़ रहा है क्योंकि फिलहाल मौसम अभी गर्म है। इस कारण जिले के लोग अभी गर्म कपड़े नहीं खरीद रहे हैं। इसी कारण से जो दुकानदार पहले माल खरीद के स्टोर कर चुके थे उनकी बिक्री नहीं हो पा रही है।

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