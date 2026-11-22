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गुरुग्राम जिले के बलियावास स्थित स्केटिंग ट्रैक पर आयोजित राज्य स्तरीय स्केटिंग प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने दिखाया अपना दमखम,पूरे प्रदेश से इस प्रतियोगिता में खिलाड़ियों में हिस्सा लिया था विजेता खिलाड़ी अब राष्ट्रीय स्तर की स्केटिंग प्रतियोगिता में भाग लेते हुए नजर आएंगे।

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