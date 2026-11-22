गुरुग्राम के फर्रुखनगर क्षेत्र में शादी के दिन दूल्हे के अचानक लापता होने से दुल्हन और उसके परिवार की खुशियां मातम में बदल गईं। 20 नवंबर को शादी के लिए वाटिका में सभी तैयारियां पूरी थीं। रिश्तेदार और ग्रामीण भी समारोह में शामिल होने पहुंचे थे। दुल्हन शादी के जोड़े में मंडप में बैठकर बरात का इंतजार करती रही, लेकिन रात तक दूल्हा नहीं पहुंचा। लड़की पक्ष का दावा है कि शादी की तैयारियों पर करीब 25 से 30 लाख रुपये खर्च किए गए थे। परिवार ने बेटी की शादी के लिए अपनी पुश्तैनी जमीन तक बेच दी थी।

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