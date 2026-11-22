शादी का झांसा और लगातार गर्भपात

रिश्ते के शुरुआती दौर में, आरोपी पुरुष ने महिला को बताया था कि वह पहले से शादीशुदा है। उसने यह भी जानकारी दी कि उसका तलाक का मामला 2018 से अदालत में लंबित है। आरोपी ने महिला को विश्वास दिलाया था कि उसका तलाक जल्द ही अंतिम चरण में पहुंचने वाला है। महिला ने दावा किया कि 14 जुलाई, 2025 को जब वह पहली बार गर्भवती हुई, तो आरोपी ने उसे गर्भपात कराने के लिए दवाइयां दीं। उसने आरोप लगाया कि अगस्त 2025 और फिर दिसंबर 2025 में भी आरोपी ने इसी तरह उसे गर्भपात के लिए मजबूर किया।