गुरुग्राम: तीन बार गर्भपात कराया, शादी के बाद तुड़वाया पति से रिश्ता; फिर दिया ऐसा दर्द महिला पहुंची गई थाने
गुरुग्राम में एक निजी बैंक की महिला कर्मचारी ने अपने सहकर्मी पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने, तीन बार गर्भपात कराने के लिए मजबूर करने और 35 लाख रुपये की धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। महिला का दावा है कि आरोपी ने निजी तस्वीरें सार्वजनिक करने की धमकी देकर उसकी शादी भी तुड़वा दी। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
विस्तार
पुलिस ने रविवार को बताया कि गुरुग्राम सेक्टर 15 में कार्यरत एक निजी बैंक कर्मचारी ने अपने सहकर्मी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला ने शिकायत दर्ज कराई है कि उसके साथ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया गया। आरोपी ने उसे तीन बार गर्भपात कराने के लिए भी मजबूर किया। इसके अतिरिक्त, महिला ने यह भी आरोप लगाया है कि आरोपी पुरुष ने उससे 35 लाख रुपये की धोखाधड़ी की।
बैंक में नौकरी करती है महिला
महिला हरियाणा के भिवानी की मूल निवासी है। वह गुरुग्राम के सेक्टर 9 में किराए के आवास में रहती है। पुलिस के अनुसार, पीड़िता नवंबर 2023 से बैंक में नौकरी कर रही है। शुक्रवार को दर्ज की गई एफआईआर के विवरण के अनुसार, महिला और आरोपी 2025 से एक रिश्ते में थे। उन्होंने गुरुग्राम के सेक्टर 9 इलाके में एक साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रहना शुरू कर दिया था।
शादी का झांसा और लगातार गर्भपात
रिश्ते के शुरुआती दौर में, आरोपी पुरुष ने महिला को बताया था कि वह पहले से शादीशुदा है। उसने यह भी जानकारी दी कि उसका तलाक का मामला 2018 से अदालत में लंबित है। आरोपी ने महिला को विश्वास दिलाया था कि उसका तलाक जल्द ही अंतिम चरण में पहुंचने वाला है। महिला ने दावा किया कि 14 जुलाई, 2025 को जब वह पहली बार गर्भवती हुई, तो आरोपी ने उसे गर्भपात कराने के लिए दवाइयां दीं। उसने आरोप लगाया कि अगस्त 2025 और फिर दिसंबर 2025 में भी आरोपी ने इसी तरह उसे गर्भपात के लिए मजबूर किया।
शादी तोड़ने का दबाव और दोबारा गर्भावस्था
पुलिस के बयानों के अनुसार, 4 फरवरी, 2026 को महिला ने भिवानी के एक अन्य व्यक्ति से शादी कर ली थी। हालांकि, आरोपी ने उसकी निजी तस्वीरें सार्वजनिक करने की धमकी दी। इस धमकी के दबाव में आकर महिला को अपनी नई शादी को तोड़ना पड़ा। इसके बाद, वह आरोपी के साथ रहने के लिए गुरुग्राम वापस आ गई। 30 अगस्त को महिला एक बार फिर गर्भवती हो गई। इस बार, आरोपी ने महिला का मोबाइल नंबर ब्लॉक कर दिया।
धोखाधड़ी और पुलिस जांच
आरोपी ने महिला का नंबर ब्लॉक करने के बाद मौके से फरार हो गया। महिला ने आरोप लगाया है कि आरोपी ने उससे 35 लाख रुपये की धोखाधड़ी भी की है। यह पूरा मामला अब पुलिस की जांच के दायरे में है। गुरुग्राम पुलिस के एक प्रवक्ता ने इस संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मामले की गहनता से जांच की जा रही है। हालांकि, अभी तक इस मामले में किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है।