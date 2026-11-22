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हरियाणा के अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट के सेक्टर 37 सी स्थित इंपीरिया आशियारा सोसाइटी के आवंटियों ने रविवार को प्रोजेक्ट साइट पर प्रदर्शन किया और विरोध के नारे लगाते हुए मार्च किया। प्रोजेक्ट की बुकिंग 2018 में हुई थी। अभी तक प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ है। खरीदारों को अपने घरों के लिए लिए गए हाउस लोन की किस्त भी चुकानी पड़ रही है और किराए का के घर का किराया भी देना पड़ रहा है। सोसाइटी के पहले चरण में लोगाें को 716 और दूसरे चरण में 276 फ्लैट सौंपे जाने हैं।

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