{"_id":"6af47d8d02ba8a8996065b2d","slug":"video-cleaning-of-basai-pond-begins-for-chhath-puja-2026-11-11","type":"video","status":"publish","title_hn":"छठ पूजा को लेकर बसई तालाब की सफाई शुरू","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

छठ महापर्व को लेकर गुरुग्राम में तैयारियां तेज हो गई हैं। बसई तालाब में छठ पूजा के आयोजन को देखते हुए बसई छठ पूजा समिति की ओर से तालाब की साफ-सफाई का कार्य शुरू करा दिया गया है। वहीं, श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर परिसर में भी विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं।

... और पढ़ें