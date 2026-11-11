गुरुग्राम में दर्दनाक हादसा: गोल्फ परिसर के मिनी तालाब में डूबी दो बच्चियां की मौत, अन्य दो को बचाया; केस दर्ज

सेक्टर-71 स्थित एक बिल्डर कंपनी के गोल्फ परिसर में बने मिनी तालाब में डूबने से दो बच्चियों की दुखद मौत हो गई। इस घटना में दो अन्य लड़कियां सुरक्षित बच निकलीं। पुलिस ने मामले में शिकायत दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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यह हादसा तब हुआ जब चार लड़कियां तालाब में नहाने के लिए अंदर घुसी थीं। उन्होंने परिसर की साइड पर लगे टीनशेड को तोड़कर प्रवेश किया था। मृत बच्चियों की उम्र 12 से 13 साल के बीच बताई जा रही है। घटना के बाद इलाके में शोक का माहौल है। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।बिहार के दरभंगा के मूल निवासी रामविनय मेहतो ने इस संबंध में बादशाहपुर थाना में शिकायत दर्ज कराई है। उनकी शिकायत के आधार पर पुलिस ने तत्काल प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस अब इस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है।चारों लड़कियां गोल्फ परिसर के अंदर बने मिनी तालाब में नहाने गई थीं। उन्होंने तालाब तक पहुंचने के लिए साइड में लगे टीनशेड को तोड़ा था। तालाब की गहराई का अनुमान न लगा पाने के कारण यह हादसा हुआ। दो बच्चियां गहरे पानी में चली गईं और डूब गईं। अन्य दो लड़कियां किसी तरह अपनी जान बचाने में सफल रहीं।रामविनय मेहतो की शिकायत पर बादशाहपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी है। जांच दल यह पता लगाएगा कि बच्चियां तालाब तक कैसे पहुंचीं। साथ ही, तालाब के आसपास की सुरक्षा व्यवस्था की भी समीक्षा की जाएगी। पुलिस का कहना है कि सभी पहलुओं पर गौर करने के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी।