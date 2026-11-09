Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Gurugram News ›   Young man shot dead in Gurugram body found in car

दिल्ली-जयपुर हाईवे पर मिला शव: गुरुग्राम में दीपक की गोली मारकर हत्या, रंजिश की आशंका

Mon, 09 Nov 2026 10:37 AM IST
अनुज कुमार अमर उजाला ब्यूरो, गुरुग्राम।
अमर उजाला ब्यूरो, गुरुग्राम। Published by: अनुज कुमार Updated Mon, 09 Nov 2026 10:37 AM IST
सार

गुरुग्राम में 35 वर्षीय दीपक की गोली मारकर हत्या कर दी गई, उनका शव दिल्ली-जयपुर हाईवे किनारे एक कार में मिला। यह घटना सिधरावली गांव के पास हुई। पुलिस को इस हत्या के पीछे रंजिश की आशंका है।

विज्ञापन
Young man shot dead in Gurugram body found in car
युवक की गोली मारकर हत्या - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

दिल्ली-जयपुर हाईवे किनारे सर्विस रोड पर खड़ी स्विफ्ट कार में चालक सीट पर सोमवार सुबह मृत मिला। मृतक का नाम दीपर हैं और उम्र 35 साल बताई जा रही है। मौके से गोली के 4-5 खोल पुलिस को मिले। सुबह लगभग 8 बजे आई सूचना के बाद बिलासपुर व पटौदी थाना से पुलिस टीमें, अपराध शाखा टीमें व फोरेंसिक टीमें मौके पर पहुंची।

विज्ञापन


युवक की हत्या की सूचना के बाद काफी संख्या में ग्रामीण व आस-पास के लोग भी मौके पर इकट्ठा हुए। रंजिश को लेकर हत्या की आशंका के एंगल पर पुलिस ने मामले में जांच शुरू की है। पुलिस प्रवक्ता संदीप कुमार ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस टीमों ने मौके पर पहुंच जांच शुरू की है।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed