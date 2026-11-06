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गुरुग्राम: नाबालिग से गैंगरेप के मामले में चार दोषी करार, तीन को 20 साल और चौथे को पांच साल की कड़ी सजा

Fri, 06 Nov 2026 09:49 PM IST
Digvijay Singh पीटीआई, गुरुग्राम
पीटीआई, गुरुग्राम Published by: Digvijay Singh Updated Fri, 06 Nov 2026 09:49 PM IST
सार

गुरुग्राम पुलिस ने शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि एक अदालत ने नाबालिग लड़की से गैंगरेप के मामले में चार आरोपियों को दोषी ठहराया है। इनमें से तीन दोषियों को 20-20 साल की जेल की सजा सुनाई गई है।

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Four convicted in case involving a minor three sentenced to 20 years of rigorous imprisonment and fourth to fi
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला

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गुरुग्राम पुलिस ने शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि एक अदालत ने नाबालिग लड़की से गैंगरेप के मामले में चार आरोपियों को दोषी ठहराया है। इनमें से तीन दोषियों को 20-20 साल की जेल की सजा सुनाई गई है, जबकि चौथे आरोपी को 5 साल की कठोर कारावास की सजा दी गई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉ. सुनीता ग्रोवर की अदालत ने प्रत्येक दोषी पर 40,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

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पुलिस के अनुसार, यह मामला 18 नवंबर 2021 का है, जब एक महिला ने मानेसर महिला पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी। महिला ने बताया था कि चार युवकों ने नाहरपुर गांव के एक कमरे में उसकी 13 साल की बेटी के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया था। इस शिकायत के आधार पर, मानेसर महिला पुलिस स्टेशन में पॉक्सो एक्ट की धारा 6 और भारतीय दंड संहिता की धारा 376(3) के तहत मामला दर्ज किया गया था। जांच के दौरान, मामले में आईपीसी की धारा 376(डी) और 365/34 को भी जोड़ा गया।
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पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए चारों आरोपियों - पवन, आदेश, अतुल और अनमोल - को गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तारी के बाद, पुलिस ने मामले की गहन जांच की, आवश्यक सबूत जुटाए, गवाहों के बयान दर्ज किए और अदालत में चार्जशीट दाखिल की।
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गुरुवार को अदालत ने चारों आरोपियों को दोषी करार दिया और उन्हें सजा सुनाई। अदालत ने पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत पवन और अतुल को 20-20 साल की कठोर कैद और 30-30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। इसके अतिरिक्त, आईपीसी की धारा 365/34 के तहत भी उन्हें 5-5 साल की कठोर कैद और 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा दी गई। गुरुग्राम पुलिस के एक प्रवक्ता ने बताया कि आदेश को पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत 20 साल की कठोर कैद और 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई, जबकि अनमोल को आईपीसी की धारा 365/34 के तहत 5 साल की कठोर कैद और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा दी गई।

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