गुरुग्राम: नाबालिग से गैंगरेप के मामले में चार दोषी करार, तीन को 20 साल और चौथे को पांच साल की कड़ी सजा

गुरुग्राम पुलिस ने शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि एक अदालत ने नाबालिग लड़की से गैंगरेप के मामले में चार आरोपियों को दोषी ठहराया है। इनमें से तीन दोषियों को 20-20 साल की जेल की सजा सुनाई गई है, जबकि चौथे आरोपी को 5 साल की कठोर कारावास की सजा दी गई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉ. सुनीता ग्रोवर की अदालत ने प्रत्येक दोषी पर 40,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

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पुलिस के अनुसार, यह मामला 18 नवंबर 2021 का है, जब एक महिला ने मानेसर महिला पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी। महिला ने बताया था कि चार युवकों ने नाहरपुर गांव के एक कमरे में उसकी 13 साल की बेटी के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया था। इस शिकायत के आधार पर, मानेसर महिला पुलिस स्टेशन में पॉक्सो एक्ट की धारा 6 और भारतीय दंड संहिता की धारा 376(3) के तहत मामला दर्ज किया गया था। जांच के दौरान, मामले में आईपीसी की धारा 376(डी) और 365/34 को भी जोड़ा गया।पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए चारों आरोपियों - पवन, आदेश, अतुल और अनमोल - को गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तारी के बाद, पुलिस ने मामले की गहन जांच की, आवश्यक सबूत जुटाए, गवाहों के बयान दर्ज किए और अदालत में चार्जशीट दाखिल की।गुरुवार को अदालत ने चारों आरोपियों को दोषी करार दिया और उन्हें सजा सुनाई। अदालत ने पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत पवन और अतुल को 20-20 साल की कठोर कैद और 30-30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। इसके अतिरिक्त, आईपीसी की धारा 365/34 के तहत भी उन्हें 5-5 साल की कठोर कैद और 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा दी गई। गुरुग्राम पुलिस के एक प्रवक्ता ने बताया कि आदेश को पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत 20 साल की कठोर कैद और 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई, जबकि अनमोल को आईपीसी की धारा 365/34 के तहत 5 साल की कठोर कैद और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा दी गई।