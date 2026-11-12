{"_id":"6af5e862cf9d7909db06b82d","slug":"video-accused-lavnish-s-bail-plea-rejected-for-second-time-2026-11-12","type":"video","status":"publish","title_hn":"महिला बाइकर को टक्कर मामरने का मामला: आरोपी की जमानत याचिका दूसरी बार खारिज","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

गोल्फ कोर्स रोड पर महिला बाइक सवार को कार से टक्कर मारने के मामले में आरोपी लवनीश की जमानत याचिका जिला अदालत से दूसरी बार खारिज हो गई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुदीप कुमार गोयल की अदालत ने मंगलवार को याचिका खारिज की है। इससे पहले लवनीश की जमानत याचिका 12 अक्तूबर को जिला अदालत से खारिज हो चुकी है।

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