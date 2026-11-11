{"_id":"6af48257b1cbbe2043006778","slug":"video-preparations-for-chhath-ghats-in-shyam-colony-intensify-2026-11-11","type":"video","status":"publish","title_hn":"श्याम कॉलोनी में छठ घाटों की तैयारी तेज","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

छठ पूजा के अवसर पर श्याम कॉलोनी में छठ घाटों को तैयार किया जा रहा है। इन घाटों पर मरम्मत का कार्य तेजी से चालू है। छठ पूजा के लिए आवश्यक व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। स्थानीय स्तर पर घाटों की साफ-सफाई और अन्य तैयारियां जारी हैं।

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