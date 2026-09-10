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फरीदाबाद में गर्मी से लोगों का हाल बेहाल, कुछ दिनों नहीं बरसात की संभावना

विकास कुमार

Updated Thu, 10 Sep 2026 10:38 PM IST Updated Thu, 10 Sep 2026 10:38 PM IST







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फरीदाबाद। गर्मी से लोगों को नहीं मिल रही राहत, अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस मौसम विभाग के अनुसार, कुछ दिनों तक नहीं है बरसात होने की संभावना ... और पढ़ें

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