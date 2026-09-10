{"_id":"6aa251b25d88661815031c05","slug":"video-two-youths-from-faridabad-die-in-pulsar-collision-live-road-accident-video-2026-09-10","type":"video","status":"publish","title_hn":"हाईवे पर हादसे का लाइव वीडियो: फरीदाबाद में चलती बाइक रेलिंग से टकराई, दिल्ली जा रहे थे दोनों","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

हाईवे पर हादसे का लाइव वीडियो: फरीदाबाद में चलती बाइक रेलिंग से टकराई, दिल्ली जा रहे थे दोनों

अनुज कुमार

Updated Thu, 10 Sep 2026 12:17 PM IST Updated Thu, 10 Sep 2026 12:17 PM IST







Link Copied



हाईवे की रेलिंग से पल्सर बाइक टकराने से दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। यह हादसा 12th एवेन्यू आरपीएस के सामने सुबह करीब चार बजे हुआ, जब वे फरीदाबाद से दिल्ली जा रहे थे। पुलिस ने शवों को बीके अस्पताल की मोर्चरी में रखवाकर जांच शुरू कर दी है; सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है। ... और पढ़ें

विज्ञापन