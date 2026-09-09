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फरीदाबाद नगर निगम की अनदेखी: सेक्टर-23 में चार साल से सीवर समस्या से जूझ रहे निवासी, कब होगा समाधान?

अनुज कुमार

Updated Wed, 09 Sep 2026 02:37 PM IST Updated Wed, 09 Sep 2026 02:37 PM IST







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फरीदाबाद सेक्टर-23 में चार वर्षों से सीवर समस्या से निवासी जूझ रहे हैं। नगर निगम में ज्ञापन सौंपने के बाद भी समाधान नहीं हो रहा है। ... और पढ़ें

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