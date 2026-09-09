{"_id":"6aa1230f2bfb4b803b06add3","slug":"video-health-department-issued-notices-to-over-1800-people-after-larvae-were-found-in-faridabad-2026-09-09","type":"video","status":"publish","title_hn":"फरीदाबाद में वायरल बुखार का प्रकोप: 1800 से अधिक घरों को नोटिस, लार्वा मिलने पर स्वास्थ्य विभाग सख्त","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

फरीदाबाद में वायरल बुखार का प्रकोप: 1800 से अधिक घरों को नोटिस, लार्वा मिलने पर स्वास्थ्य विभाग सख्त

अनुज कुमार

Updated Wed, 09 Sep 2026 02:42 PM IST Updated Wed, 09 Sep 2026 02:42 PM IST







Link Copied



फरीदाबाद में वायरल बुखार का प्रकोप थमने का नाम नहीं ले रहा है। घरों और आसपास स्थानों पर लार्वा पाए जाने से स्वास्थ्य विभाग ने अब तक 1800 से अधिक लोगों को नोटिस जारी किया है। ... और पढ़ें

विज्ञापन