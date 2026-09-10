दौड़ते हाईवे पर हादसा: फरीदाबाद में रेलिंग से टकराई बाइक, दो युवकों ने मौके पर तोड़ा दम

मथुरा हाईवे पर बृहस्पतिवार तड़के तेज रफ्तार पल्सर बाइक रेलिंग से टकरा गई। हादसे में बाइक सवार दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को पोस्टमार्टम की कार्रवाई के लिए बीके अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया।

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पुलिस के अनुसार, हादसा सुबह करीब चार बजे 12th एवेन्यू आरपीएस के सामने हुआ। पल्सर बाइक संख्या एचआर-87-क्यू-1193 फरीदाबाद से दिल्ली की तरफ जा रही थी। इसी दौरान बाइक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे लगी रेलिंग से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक पर सवार दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्होंने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया।मृतकों की पहचान सोनू (24) पुत्र किशन और सनी (21) पुत्र संतोष, दोनों निवासी कृष्णा कॉलोनी, फरीदाबाद के रूप में हुई है। पुलिस ने हादसे की सूचना परिजनों को दे दी है। दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपे जाएंगे।