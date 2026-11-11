छठ पर्व को लेकर रेलवे स्टेशनों पर बढ़ने लगी यात्रियों की भीड़

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छठ पर्व नजदीक आते ही रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की भीड़ बढ़ने लगी है। फरीदाबाद स्टेशन से गुजरने वाली लोकल ईएमयू और एक्सप्रेस ट्रेनों में भी यात्रियों का दबाव बढ़ गया है। ट्रेनों में भीड़ के कारण लोगों को सफर में परेशानी हो रही है। यात्रियों ने बताया कि यूपी और बिहार जाने के लिए दिल्ली के रेलवे स्टेशनों पर अधिक भीड़ रहती है। इससे बचने के लिए कई यात्री मथुरा और आसपास के अन्य स्टेशनों से ट्रेन पकड़ रहे हैं। त्योहार पर घर पहुंचने की जल्दबाजी में लोग पहले से ही यात्रा की तैयारी कर रहे हैं।

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