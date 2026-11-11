भाई दूज पर स्टेशन पर भीड़, ट्रेनों में सफर करना हुआ मुश्किल

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भाई दूज पर बुधवार को रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ रही। ट्रेनों में सीट नहीं मिलने से लोगों को खड़े होकर सफर करना पड़ा। यात्री कुलदीप ने बताया कि भीड़ के कारण यात्रा करना मुश्किल रहा। आरपीएफ थाना प्रभारी श्रवण कुमार ने बताया कि यात्रियों की सुरक्षा के लिए स्टेशनों पर पुलिसकर्मी तैनात रहे।

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