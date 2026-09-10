{"_id":"6aa2e38705c3c9f6070e1faf","slug":"video-dehradun-markets-begin-to-deck-up-for-ganesh-chaturthi-ganpati-installation-to-take-place-on-september-14-2026-09-10","type":"video","status":"publish","title_hn":"गणेश चतुर्थी के लिए सजने लगे बाजार, 14 सितंबर को होगी गणपति की स्थापना","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

गणेश महोत्सव के लिए शहर और बाजार सजने लगे हैं। जगह-जगह कलाकार भगवान गणपति की मूर्ति को तैयार कर रहे हैं। कारीगर बेहद खूबसूरती से रंग भरने में जुटे हैं। साथ ही मंदिरों समेत विभिन्न स्थलों पर गणेश महोत्सव की तैयारी चल रही है। गणेश महोत्सव पर जानकारी देते हुए डॉ सुशांत राज ने बताया कि इस साल 14 सितंबर को गणपति बप्पा की स्थापना होगी।

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