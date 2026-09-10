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देहरादून: उत्तराखंड लोक कलाकार संघ के सदस्यों ने किया सीएम आवास कूच

Alka Tyagi

Updated Thu, 10 Sep 2026 08:35 PM IST Updated Thu, 10 Sep 2026 08:35 PM IST







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मुख्यमंत्री के आदेशों की संस्कृति विभाग के अधिकारियों द्वारा अवहेलना एवं दमनकारी नीतियों के विरोध में गांधी पार्क से रैली निकाल मुख्यमंत्री आवास कूच कर हाथीबड़कला बैरिकेडिंग के समक्ष बैठकर प्रदर्शन करते उत्तराखंड लोक कलाकार संघ के सदस्य। ... और पढ़ें