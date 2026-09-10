देहरादून: दून अस्पताल के न्यू ओपीडी भवन परिसर में ट्रेनी चिकित्सकों का प्रदर्शन

{"_id":"6aa2753eb5f169cf4f03d618","slug":"video-kutlehar-bpl-selection-transparency-mla-vivek-sharma-panchayat-dialogue-2026-09-10","type":"video","status":"publish","title_hn":"ऊना: कुटलैहड़ में पहली बार पंचायतों तक पहुंचा प्रशासन, BPL चयन में पारदर्शिता के लिए विधायक विवेक शर्मा का सीधा संवाद","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}