{"_id":"6aa2e239120252058902bfc0","slug":"video-dehradun-event-organized-to-mark-the-139th-birth-anniversary-of-pandit-govind-ballabh-pant-2026-09-10","type":"video","status":"publish","title_hn":"देहरादून: पंडित गोविंद बल्लभ पंत की 139वीं जयंती पर समारोह का आयोजन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी की 139वीं जयंती समारोह हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। देहरादून के आईआरडीटी सभागार में पंडित गोविंद बल्लभ पंत जयंती समारोह समिति एवं हिमालयन अभ्युदय सामाजिक संस्थान के संयुक्त तत्वधान में 139वीं जयंती समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उत्तराखंड विधानसभा की अध्यक्ष ऋतु भूषण खंडूरी ने कहा कि पंडित गोविंद बल्लभ पंत कुशल राजनेता, कुशल अधिवक्ता, दूर दृष्टा,भारत की राजनीति में मानदंड के रूप में सुशोभित हुए हैं।

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