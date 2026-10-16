VIDEO: राज्य स्तरीय कुश्ती में स्वर्ण पदक जीतकर लौटे विशाल यादव का स्वागत

{"_id":"6ad1f63705eaa282a70e74af","slug":"video-shamli-farmers-protest-at-collectorate-demand-sugarcane-price-of-rs500-per-quintal-and-crop-damage-compensation-2026-10-16","type":"video","status":"publish","title_hn":"shamli: कलेक्ट्रेट पर किसानों का धरना, गन्ने का भाव 500 रुपये प्रति क्विंटल करने की मांग, फसल नुकसान के मुआवजे और बिजली समस्याओं के समाधान की उठाई आवाज","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}