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Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Ghazipur News ›   VIDEO: Welcome for Vishal Yadav upon his return after winning gold medal in state level wrestling

VIDEO: राज्य स्तरीय कुश्ती में स्वर्ण पदक जीतकर लौटे विशाल यादव का स्वागत

Fri, 16 Oct 2026 09:22 PM IST
किशन चौबे
Kishan Chaubey किशन चौबे
Updated Fri, 16 Oct 2026 09:22 PM IST
VIDEO: Welcome for Vishal Yadav upon his return after winning gold medal in state level wrestling
गाजीपुर के विशुनपुरा गांव के पहलवान विशाल यादव ने राज्य स्तरीय सीनियर पुरुष कुश्ती प्रतियोगिता के 79 किलोग्राम फ्रीस्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। गांव लौटने पर मेघबरन सिंह स्टेडियम के संचालक अनिकेत सिंह सहित अन्य लोगों ने उनका स्वागत किया।
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