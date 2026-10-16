गाजीपुर: 20 करोड़ रुपये से बनेगा 50 बेड का क्रिटिकल केयर यूनिट; पुराने अस्पताल परिसर में होगा निर्माण

गाजीपुर में गंभीर मरीजों को बेहतर इलाज के लिए दूसरे जिलों में जाने की मजबूरी कम करने के लिए गाजीपुर के मिश्रबाजार स्थित पुराने अस्पताल परिसर में 20 करोड़ रुपये की लागत से 50 बेड का क्रिटिकल केयर यूनिट बनाया जाएगा। इसके लिए भूमि चिह्नित कर ली गई है। पुराने और जर्जर भवनों को ध्वस्त कराने पर करीब नौ लाख रुपये खर्च होंगे। दो से तीन माह के भीतर ध्वस्तीकरण और निर्माण कार्य शुरू होने की उम्मीद है। यूनिट में वेंटिलेटर, ऑक्सीजन और अत्याधुनिक जांच उपकरणों के साथ गंभीर मरीजों को 24 घंटे डॉक्टरों की निगरानी में इलाज मिलेगा।

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